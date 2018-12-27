Полет в Ирак заставил Трампа «беспокоиться за институт президентства»

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что ему было неспокойно лететь в Ирак, но боялся он «не за себя лично».

По его словам, пришлось лететь без света в салоне, «с полностью закрытыми окнами», в «кромешной темноте».

«Были ли у меня опасения? Да, опасения были», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп сказал, что беспокоился «за институт президентства», а также «за первую леди».

Он отметил, что «летал на разных» самолетах «всех типов и размеров».