В Тюмени прохожий спас ребенка, оказавшегося ночью на морозе после ссоры с родителями

Житель Тюмени спас восьмилетнего мальчика, бродившего в пять утра на 35-градусном морозе после ссоры с родителями, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Владимир Турков шел на работу, когда увидел бродящего по лице мальчика без сопровождения родителей. Он подошел к ребенку и спросил, что произошло и куда он направляется. Мальчик ответил, что потерялся и не ночевал дома. Тогда Владимир вызвал полицию, а сам направился с ребенком в ближайший магазин, чтобы мальчик мог согреться, сообщает «Рен-ТВ».

Позднее выяснилось, что перед уходом из дома мальчик поссорился с родителями из-за плохой оценки. Он направился к бабушке, но потерялся, и в итоге провел ночь в ближайшем подъезде.

Утром школьник вновь принялся искать дорогу к бабушке.

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин наградил благодарственным письмом Владимира Туркова.