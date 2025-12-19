Путин объяснил новые правила обязательной отработки медиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин заявил, что распределения выпускников медицинских вузов в определенные города осуществляться не будет, передает ТАСС.

«Что касается студентов-медиков, то здесь речь идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или местность? Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где», – сказал глава государства.

Путин также отметил, что новые требования к выпускникам вузов по обязательной работе в системе обязательного медицинского страхования избыточными не считает.

При этом глава государства подчеркнул, что на выпускников педагогических вузов обязательная отработка распространяться не будет.

Он добавил, что в перспективе возможна отмена практики обязательной отработки для медицинских специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников.