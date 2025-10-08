Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном заключении целевых договоров студентами, обучающимися на бюджетных местах по медицинским и фармацевтическим специальностям, передает РИА «Новости».

Документ вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает обязанность заключения договора о целевом обучении в первый год при поступлении соответствующего предложения.

Меры распространяются на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей договор на целевое обучение был расторгнут. В таких случаях новый целевой договор нужно заключить в течение года после возникновения соответствующей ситуации.

Законопроект предусматривает, что если заказчик целевого обучения не предоставляет работу или расторгает договор, он выплачивает компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере этой суммы. При нарушении договора со стороны студента предусмотрено возмещение стоимости первого года обучения и такой же штраф.

Для выпускников, прошедших первичную аккредитацию, вводится программа наставничества не менее трех лет. Работать можно как в организации по договору, так и в учреждениях, участвующих в программе государственных гарантий медицинской помощи. Выпускник самостоятельно определяет регион и место работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект о введении обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые обучались на бюджете. Проект предполагает, что выпускники будут работать в организациях системы ОМС. Нововведение коснется только тех, кто получил образование за счет государства.