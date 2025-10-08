Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.2 комментария
Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.
Документ вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает обязанность заключения договора о целевом обучении в первый год при поступлении соответствующего предложения.
Меры распространяются на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей договор на целевое обучение был расторгнут. В таких случаях новый целевой договор нужно заключить в течение года после возникновения соответствующей ситуации.
Законопроект предусматривает, что если заказчик целевого обучения не предоставляет работу или расторгает договор, он выплачивает компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере этой суммы. При нарушении договора со стороны студента предусмотрено возмещение стоимости первого года обучения и такой же штраф.
Для выпускников, прошедших первичную аккредитацию, вводится программа наставничества не менее трех лет. Работать можно как в организации по договору, так и в учреждениях, участвующих в программе государственных гарантий медицинской помощи. Выпускник самостоятельно определяет регион и место работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект о введении обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые обучались на бюджете. Проект предполагает, что выпускники будут работать в организациях системы ОМС. Нововведение коснется только тех, кто получил образование за счет государства.