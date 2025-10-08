  • Новость часаМосква: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против нефтетанкеров
    Молдавия назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии
    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    17 комментариев
    8 октября 2025, 15:02 • Новости дня

    Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном заключении целевых договоров студентами, обучающимися на бюджетных местах по медицинским и фармацевтическим специальностям, передает РИА «Новости».

    Документ вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает обязанность заключения договора о целевом обучении в первый год при поступлении соответствующего предложения.

    Меры распространяются на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей договор на целевое обучение был расторгнут. В таких случаях новый целевой договор нужно заключить в течение года после возникновения соответствующей ситуации.

    Законопроект предусматривает, что если заказчик целевого обучения не предоставляет работу или расторгает договор, он выплачивает компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере этой суммы. При нарушении договора со стороны студента предусмотрено возмещение стоимости первого года обучения и такой же штраф.

    Для выпускников, прошедших первичную аккредитацию, вводится программа наставничества не менее трех лет. Работать можно как в организации по договору, так и в учреждениях, участвующих в программе государственных гарантий медицинской помощи. Выпускник самостоятельно определяет регион и место работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект о введении обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые обучались на бюджете. Проект предполагает, что выпускники будут работать в организациях системы ОМС. Нововведение коснется только тех, кто получил образование за счет государства.

    7 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Институт социальной архитектуры будет создан на платформе «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Ольга Иванова

    На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» появится новый институт, который займется социальным прогнозированием и моделированием будущего.

    Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

    Харичев подчеркнул: «Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал – для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы "Россия – страна возможностей" принято решение создать институт социальной архитектуры». По словам чиновника, институт займется оперативным реагированием на социальные перемены, моделированием будущего и проектированием новых общественных практик.

    Он добавил, что РСВ – это «очень практичная платформа», объединяющая конкурсы и социальные проекты, где можно реализовать таланты, получить знания и найти единомышленников.

    Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет работы организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие.

    7 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Зеленский на протяжении нескольких месяцев перечисляет по 50 млн долларов в банк Саудовской Аравии, заявили в Конгрессе США.

    О подозрительных ежемесячных банковских переводах, совершаемых украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила американский конгрессмен Анна Паулина Луна, передает URA.RU. По ее утверждению, президент Украины отправляет по 50 млн долларов каждый месяц на счета одного из банков Саудовской Аравии.

    Луна указала: «Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк – это странно». При этом политик не раскрыла источник информации или конкретные детали возможных транзакций, но подчеркнула, что подобные действия вызывают множество вопросов.

    Конгрессмен регулярно выступает с критикой киевских властей, в том числе по поводу отмены выборов и слухов о перепродаже западного оружия. Ранее Луна уже заявляла, что не намерена поддерживать дальнейшее финансирование Украины, ссылаясь на аналогичные причины и обвиняя украинское руководство в неуважении к американскому руководству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Зеленского ежемесячно переводило 50 млн долларов в ОАЭ. Приближенные Зеленского планировали потратить пять млрд долларов на продукцию Dolce&Gabbana.

    8 октября 2025, 11:00 • Видео
    Как Петр Первый завел пружину Российской империи

    Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    8 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    8 октября 2025, 08:32 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    7 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа

    Херш сообщил о тревоге Белого дома из-за когнитивных проблем Трампа

    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США Дональда Трампа.

    Херш написал, что официальные лица в Белом доме выражают растущую обеспокоенность состоянием когнитивных функций Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Собственные источники Херша в Белом доме заявили, что тревога особенно усилилась после 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на военной базе Куантико 30 сентября. По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на выступлении, отметили признаки умственной дезорганизации и неспособности президента концентрироваться на ключевых темах.

    «Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал"», – пишет журналист.  Вместо изложения актуальных внешнеполитических позиций Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», среди которых он назвал урегулирование семи конфликтов, включая спор между Индией и Пакистаном, отметил Херш.

    Херш подчеркивает, что подобные выступления Трампа его приближенные рассматривают как тревожный симптом усиления когнитивных нарушений, проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.

    Ранее Белый дом неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем Трампа. Сам Трамп также заявлял, что успешно проходил тесты на когнитивные способности, и даже шутил, что сделал это, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена. Он отмечал, что находится в отличной форме.

    Ранее Трамп заявил, что ощущает себя так же или бодрее, чем тридцать лет назад. Он ответил на слухи о своей смерти, подчеркнув отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила отличное состояние здоровья Трампа.

    7 октября 2025, 17:06 • Новости дня
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения российского авиапарка

    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    К 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такие данные приводятся в пессимистичном сценарии развития, который обсуждался на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

    По информации Ядрова, на сегодняшний день в современных парках 76 авиакомпаний, которые выполняют 99% всех рейсов в России, насчитывается 1 тыс. 135 воздушных судов, из которых 1088 эксплуатируются, а 47 не летают.

    Из общего числа планируемых к выбытию самолетов 230 составляют отечественные машины, среди которых есть воздушные суда возрастом 40–60 лет, а 109 – иностранного производства. Также предполагается, что к 2030 году из эксплуатации будут выведены 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Россия не смогла договориться об аренде воздушных судов у эфиопской авиакомпании из-за сильных связей перевозчика с США и международных ограничений.

    7 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога»

    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве стартовал II Международный симпозиум, на котором обсуждаются сценарии развития мира и роль молодежи в будущем.

    Открытие II Международного симпозиума «Создавая будущее» состоялось в Национальном центре «Россия», сообщает Национальный центр «Россия». Мероприятие собрало представителей более 85 стран, включая Китай, США, Италию, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В симпозиуме принимают участие государственные деятели, ученые, инженеры, футурологи, художники и представители медиа.

    На открытии заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин зачитал приветствие Владимира Путина. Президент РФ подчеркнул: «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами – на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение».

    «У нас активно развивается новая важная инициатива – Открытый диалог. Здесь есть участники того мероприятия, который у нас состоялся в апреле, который назывался «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», – сказал Орешкин.

    Симпозиум проходит 7-8 октября в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке российских министерств. Одним из ключевых событий станет экспертная сессия Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» с участием международных экспертов.

    Генеральный директор центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что симпозиум становится местом, где можно увидеть и почувствовать будущее глазами лучших умов мира.

    8 октября 2025, 10:40 • Новости дня
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря развитию технологий россияне теперь могут свободно менять банки и финансовые сервисы, «банковское рабство» в России почти отошло в прошлое, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    На «Финополисе-2025» Эльвира Набиуллина заявила, что так называемое банковское рабство практически ушло в прошлое, передает ТАСС. По словам Набиуллиной, повышение конкуренции на рынке финансовых услуг стало возможным благодаря технологическим инновациям.

    По мнению главы Центробанка, сегодня россияне могут свободно переходить в те банки, где условия обслуживания, уровень цифровых сервисов и продуктовые предложения соответствуют их ожиданиям.

    Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что полная цифровая трансформация банков в России произойдет в течение 15 лет.

    Центральный банк России утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на которые приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны.

    7 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

    Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Красноармейске и Купянске

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Герасимов заявил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Он сообщил, что населенный пункт Родинское, расположенный севернее Красноармейска, был окружен, в данный момент там проводится зачистка от формирований ВСУ.

    Также, по словам Герасимова, группировка войск «Запад» завершает разгром украинских сил в южных кварталах Купянска. Он подчеркнул, что российские военные продолжают успешное продвижение на Краснолиманском направлении и контролируют большую часть населенного пункта Ямполь.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах. Путин созвал экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву.

    Власти ДНР сообщили, что подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), недавно переброшенное в Красноармейск, покинуло город частями, не сумев удержать позиции.

    7 октября 2025, 18:51 • Новости дня
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Фридрих Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в Германии на фоне старения населения и растущих расходов на социальные программы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о предстоящем снижении реальных доходов граждан, передает «Комсомольская правда».

    По словам политика, одной из причин этого станет необходимость направлять больше средств на пенсии, здравоохранение и уход за пожилыми.

    Издание отмечает, что система здравоохранения Германии уже испытывает дефицит, измеряющийся миллиардами евро. В 2026 году ожидается новая финансовая «дыра» не менее 4 млрд евро. Власти обсуждают повышение взносов, а также частичную отмену существующих льгот.

    Мерц также высказал идею реформировать пенсионную систему. По его предложению, возраст выхода на пенсию можно заменить требованием определенного трудового стажа.

    Ранее, по данным опроса института INSA, уровень недовольства работой канцлера среди немцев достиг 65%. Большинство опрошенных граждан отмечают раздражение действиями Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля.

    7 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд РФ оставил в силе решение, по которому Виталий Бородин обязан удалить высказывания об актере Даниле Козловском и выплатить ему один рубль компенсации.

    Решение об оставлении без изменений вердикта по делу Данилы Козловского и Виталия Бородина подтвердил Верховный суд, передает РИА «Новости». В суде уточнили: «Суд оставил решение без изменения». Отклонена жалоба Бородина, который намерен обжаловать вердикт у председателя Верховного суда.

    Причиной судебного разбирательства стали публичные высказывания главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Бородин заявлял, что Козловский уехал в США после начала спецоперации и критиковал действия властей России. Козловский эти обвинения опроверг, заявив, что продолжает работать в театре в Петербурге и не имеет второго гражданства.

    Решением суда иск Козловского был частично удовлетворен: Бородина обязали удалить сведения, опубликовать опровержение и выплатить рубль компенсации.

    В 2023 году Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам».

    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    7 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины отступают по всей линии соприкосновения, несмотря на попытки оказать сопротивление, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

    По словам президента, украинские войска покидают позиции на всех участках фронта, передает ТАСС.

    «Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    8 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах задействовать разрабатываемую на восточных рубежах Евросоюза так называемую стену от дронов для контроля за танкерами, перевозящими, по мнению Брюсселя, российскую нефть, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила: «Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall – это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом».

    По словам главы ЕК, «стена от дронов» охватит восточные границы Евросоюза и будет интегрирована в работу по ряду направлений, включая отслеживание судов, связанных с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов». Еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать подобный объект вдоль всей границы Евросоюза с Россией. МИД России обвинил Евросоюз в раздувании истерии по поводу дронов.

    7 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Безруков высказал свою версию смерти Есенина

    Безруков о смерти Сергея Есенина: Это было убийство

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Сергей Безруков рассказал о глубокой уверенности в том, что трагический конец Сергея Есенина был результатом убийства, а не самоубийства.

    Сергей Безруков заявил, что убежден в убийстве поэта Сергея Есенина, передает ТАСС. По словам артиста, он внимательно изучил материалы дела и вместе с племянницей Есенина, Светланой, выступал за эксгумацию тела поэта, чтобы провести новое расследование.

    «Когда я смотрю на есенинскую биографию, на ее трагический конец, то, по моей глубокой убежденности, могу сказать, что это было убийство», – подчеркнул Безруков. Актер добавил, что надеется на раскрытие истины о смерти поэта в будущем.

    Также Безруков отметил, что ярлык поэта-самоубийцы был навязан Есенину в советский период. Он считает, что такое восприятие мешает объективному взгляду на обстоятельства гибели поэта.

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

