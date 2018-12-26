СК проверит все дела с оправдательными приговорами в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проанализировать материалы всех уголовных дел, по которым столичные суды вынесли оправдательные вердикты или вернули их обратно следствию, сообщили в пресс-службе СК России.

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель – тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства», – приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Сообщается, что глава СК России отдал распоряжение «в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества».

По результатам проверки будет дана оценка работе московских следователей.