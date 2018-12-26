В проводившей «женское обрезание» клинике нашли нарушения законодательства

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в московской клинике, где, как сообщали СМИ, проводились операции клитероэктомии («женского обрезания») девочкам 5-12 лет.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области завершил проверку медицинской организации ООО «Классикус» (торговая марка – «Бест клиник»), где по сообщениям СМИ, предлагалась услуга по клитероэктомии («женского обрезания») для девочек 5-12 лет», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на сайте организации действительно предлагалась услуга «женского обрезания», выполняемой по религиозным и ритуальным мотивам. Это грубейшее нарушение российского законодательства, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ведомство поясняет, что в утвержденной Минздравом номенклатуре медицинских услуг есть услуга, предполагающая выполнение пластики клитора, но не полное его удаление. А проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан.

Также отмечены другие факты «грубого нарушения законодательства».

«В частности, в медучреждении проводились операции по прерыванию беременности и пластической хирургии в условиях стационара без соответствующей лицензии. Оснащение операционной, а также отделения анестезиологии и реанимации не соответствует требованиям порядков оказания медпомощи по данным направлениям», – отметили в Росздравнадзоре.

Также пластические операции проводились акушером-гинекологом без соответствующей квалификации.

В деятельности компании выявили административные правонарушения по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (безлицензионная деятельность), ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (грубые нарушения лицензионных требований). Выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки. Также информация передана в ГСУ СК в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских клиник клиентам предлагали услугу «женского обрезания». После этого фонд «Правовая инициатива» обратится в Генпрокуратуру России с требованием проверить эту информацию.