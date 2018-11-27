На московские клиники подадут в прокуратуру за услугу «женского обрезания»

Фонд «Правовая инициатива» обратится в Генпрокуратуру России после обнародования информации об оказании услуг по «женскому обрезанию» в московских клиниках.

«Сейчас адвокаты готовят официальный запрос в Генпрокуратуру России на законность таких действий и собирают всю информацию об этом», – сказала представитель фонда Ксения Бабич «Интерфаксу».

По данным организации. В Москве действует около десятка клиник, предлагающих операцию по клиторэктомии – «женскому обрезанию».

Процедура проводится без показаний врача, по религиозным убеждениям, ООН классифицирует ее как варварскую и калечащую.

Глава комиссии ОП России по поддержке семьи, детей и материнства певица Диана Гурцкая обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о традиционных операциях по женскому обрезанию в некоторых районах Северного Кавказа, в частности в Дагестане.

После того, как прокуратура Дагестана не нашла нарушений, Гурцкая заявила о халатности ведомства.