В Совбезе России рассказали об отставании в робототехнике

На заседании межведомственной комиссии СБ России по безопасности в экономической и социальной сферах рассказали о отставании России в робототехнике.

«Имеется ряд проблем, связанных с отставанием в развитии робототехники. В связи с этим выработан комплекс дополнительных мер, направленных на формирование единой государственной политики по ускоренному развитию отечественной робототехники», – отмечается в сообщении пресс-службы СБ, передает «Интерфакс».

В июне сообщалось, что Уралвагонзавод начнет массовое производство электродвигателей для применения в робототехнике.