Ученый сообщил об усилении магнитной бури на Земле

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, ожидается, что полярное сияние станет еще более ярким и будет видно в большем количестве регионов России.

«К Земле подошли самые быстрые потоки солнечного вещества, и колебания магнитного поля достигли экстремальных значений пятого уровня», – передает ТАСС его слова.



Скорость солнечного ветра сейчас составляет от 800 до 1000 км в секунду, что создает благоприятные условия для наблюдения полярного сияния.

Магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии людей, особенно метеозависимых. Эксперт, чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, посоветовал держать под рукой медикаменты для коррекции давления.

Напомним, магнитная буря, вызванная серией мощных выбросов с Солнца, длится уже несколько дней. 11 мая она достигла высшего балла G5, чего не было с 2005 года. Ученые зафиксировали новую вспышку на Солнце высочайшего класса X, вторую за день.