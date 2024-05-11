Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
В Одессе и Сумах прогремели взрывы
Взрывы раздались в Одессе и Сумах, объявлена воздушная тревога в шести регионах Украины, сообщили украинские СМИ.
Издание «Страна» со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения сообщило о воздушной тревоге в Одесской области, передает ТАСС.
Кроме того, украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрыв раздался в Сумах на севере Украины. Также сообщается о воздушной тревоге в шести украинских регионах.
Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.