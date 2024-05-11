Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Жителям освобожденных территорий Харьковской области пообещали заселение в ПВР
Военно-гражданская администрация Харьковской области заявила, что окажет помощь жителям пяти ранее освобожденных населенных пунктов.
Людям помогут с заселением в пункты временного размещения и с получением гуманитарных грузов, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
«Поставил задачу перевести работу нашей горячей линии в круглосуточный режим, чтобы харьковчане могли обращаться в любое время», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области.