Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

Tекст: Вера Басилая

Аналитик заявил, что на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.