Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом
Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом
Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире телеканала LCI.
Аналитик заявил, что на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».
Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.