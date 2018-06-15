Уралвагонзавод объявил о начале выпуска двигателей для роботов

Уралвагонзавод совместно с Томским электротехническим заводом начнет массовое производство электродвигателей для применения в робототехнике, 3D-принтерах и тренажерах.

«Уникальность электропривода нового поколения в том, что он может использоваться не только при производстве технологических роботов, 3D-принтеров, но и в пожарных автоматических лафетах, другой экстремальной робототехнике, к примеру, в спортивных и реабилитационных тренажерах», – сообщили на Уралвагонзаводе.

Двигатель также предназначен для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и электротранспорта, лифтового хозяйства, технологических линий переработки и упаковки продукции, передает РИА «Новости»



«Первый этап работы над проектом почти завершен. Сейчас рабочая группа активно тестирует макеты, чтобы проверить правильность выбранных технических решений. Кроме того, завершаются патентные исследования», – добавили в Уралвагонзаводе.

Программа реализуется в рамках стратегической задачи, поставленной президентом России, по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, отметили в компании.

Напомним, ранее в июне индустриальный директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов сообщил, что Уралвагонзавод формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые будут способны поражать любые цели.