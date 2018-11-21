Роспотребнадзор рассказал, как выбирать пиротехнику

Роспотребнадзор дал рекомендации для выбора пиротехники в преддверии новогодних праздников; ведомство обратило внимание на места для покупок, внешний вид изделий, окончание срока их годности и другие аспекты.

«Не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли. Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что не следует покупать изделия в деформированной упаковке, при покупке следует обращать внимание на сертификат и единый знак обращения на рынке ЕАЭС.

«Маркировочные обозначения в себя включают: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и местонахождение организации – изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дату окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны», – говорится в сообщении ведомства.

При выборе места использований рекомендуется руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, где указан радиус опасной зоны.

Роспотребнадзор обращает внимание, что использование пиротехники запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях (за исключением бенгальских огней, хлопушек и тортовых свечей), на крышах, балконах, лоджиях, во время проведения массовых мероприятий и т.д.

Ведомство подчеркивает, что ни в коем случае нельзя поджигать фитиль затухшего изделия еще раз, наклоняться над изделием во время поджога, бросать в огонь, бросать, ударять изделие и т.д.

Хранить изделия нужно в сухих отапливаемых помещениях в оригинальной упаковке, в местах, недоступных для детей, поясняет Роспотребнадзор. Также отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на отопительных приборах или с помощью бытовых нагревательных приборов, таких как фен.

Ранее МЧС сообщало о нарушениях в местах проведения новогодних праздников.