МЧС обнаружило множество нарушений в местах проведения новогодних праздников

В публичных местах, где будут проводиться новогодние праздники, найдено множество нарушений, но большинство из них уже были устранены, сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Еникеев рассказал, что до 26 декабря должны быть проверены свыше 50 тыс. объектов с массовым пребыванием людей; около 20 тыс. объектов проверены, выявлено много нарушений, «но большая часть уже устранена», передает РИА «Новости».

Кроме того, больше 2,5 тыс. должностных и 1 тыс. юридических лиц наказали в административном порядке. На учет взято порядка 2 тыс. площадок, где можно без риска для здоровья запускать пиротехнику.

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору добавил, что МЧС советует соблюдать культуру безопасности при работе с пиротехникой, а также не запускать петарды с балконов жилых домов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при взаимодействии с пиротехникой всегда существуют определенные риски, и самый лучший рецепт безопасного обращения с ней – «иметь голову на плечах».

По его словам, с начала года в России произошло около 60 пожаров от запуска таких изделий, в результате пострадали восемь человек.

«Мы с органами исполнительной власти работаем в том направлении, чтобы в каждом городе была своя площадка для запуска пиротехники», – добавил представитель МЧС.

Он отметил, что наибольшее количество пожаров в России в новогодние праздники приходится на ночи 1-3 января.