Филарет объяснил отказ от претензий на пост главы «новой церкви»

«Патриарх» неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что снял свою кандидатуру на должность главы «новой церкви», так как в противном случае Украина потеряла бы томос.

«Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви», – передает его слова УНИАН.

По его словам, ему важнее было иметь на Украине единую поместную православную церковь, чтобы «утвердить наше государство».

На прошлой неделе предстоятель раскольнической православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Филарет будет почетным духовным наставником после создания «новой церкви».

Главу «новой церкви» на Украине называют «миньоном» Филарета.