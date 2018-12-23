Путин передал миграционную политику в администрацию президента

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Из указа, который опубликован на официальном портале правовой информации, следует, что управление займется вопросами государственной миграционной политики.

Отметим, что Путин на большой пресс-конференции анонсировал поправки, упрощающие получение гражданства.

«Поправки в закон делаются, чтобы показать, что мы не стремимся и никогда не будем поддерживать растаскивание народов России и Украины», – заявил тогда президент.

В октябре президент утвердил «Концепцию государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы». Текст документа опубликован на сайте Кремля.