Путин заявил о невозможности жизни без бюрократии

Президент России Владимир Путин, говоря на большой пресс-конференции о ситуации с принятием в российское гражданство, заметил, что бюрократия вечна и до конца победить ее невозможно.

«Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно. Надо только определенные правила выстраивать работы бюрократия», – заметил он, говоря о сложностях принятия в гражданство.

Он отметил, что в закон готовятся поправки об упрощении получения российского гражданства, которые будут приняты в начале следующего года. И, по его словам, это касается принятия в гражданство не только жителей юго-востока Украины.

«Поправки в закон делаются, чтобы показать, что мы не стремимся и никогда не будем поддерживать растаскивание народов России и Украины. Что там (в Киеве) делают? Они растаскивают русский и украинский народы. И за это им прощают все», – заявил президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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