Названа возможная причина пожара в шахте Соликамска

Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров сказал, с чем может быть связано возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края.

Сидоров в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что о предварительных причинах происшествия в настоящее время судить трудно, расследованием будет заниматься специальная комиссия. «Полагаю, что как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вероятнее всего, это возгорание связано – и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, – оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно», – добавил он.

Сидоров также отметил, что «вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям».

Ранее в субботу сообщалось, что спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления. Позже стало известно, что спасатели готовятся к новому спуску.

Утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар. В шахте по-прежнему остаются девять горняков, работавших на отметке 364 метра. Связи с ними нет. Следователи сообщали о наличии оснований полагать, что девять рабочих погибли.