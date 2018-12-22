Спасатели остановили спуск в шахту Соликамска из-за высокой температуры

Спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления, сообщил командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов.

Пестов сообщил РИА «Новости», что во время пятого спуска горноспасатели не смогли переместиться на полог, где, по предварительным данным, находятся люди.

Он объяснил, что горноспасатели спускаются в шахту на бадьевой подъемной машине, которая рассчитана максимум на три человека. Параллельно спускается спасательная лестница для организации запасного выхода при непредвиденном случае.

Утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек. В шахте по-прежнему остаются девять человек, занимавшихся горными работами на отметке 364 метра. Связи с ними нет. Следователи сообщали о наличии оснований полагать, что девять рабочих погибли.