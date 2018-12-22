Россиянина заподозрили в первой попытке ограбить банк в Шпицбергене

В норвежском Лонгйире на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.

Полиция считает, что россиянин зашел в банк Sparebank 1 Nord-Norge с винтовкой и потребовал 70 тыс. норвежских крон, передает RT со ссылкой на сообщение на сайте губернатора Шпицбергена.

Мужчину задержали и доставили в Тромсе, где его заключили под стражу на четыре недели.

В сообщении говорится, что россиянин находился на архипелаге в качестве туриста.

Это первая попытка ограбления банка на Шпицбергене. В поселении Лонгйир проживают около 2 тыс. человек.