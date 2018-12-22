Украина договорилась с НАТО об интенсификации сотрудничества в 2019 году

Украина и НАТО в ходе заседания совместной рабочей группы по оборонно-техническому сотрудничеству договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году, сообщили в пресс-службе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По результатам заседания были определены приоритетные направления реализации Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО, а также достигнута договоренность об интенсификации сотрудничества в 2019 году, передает РИА «Новости».

Это подразумевает, в частности, «внедрение технических стандартов НАТО, профессиональную подготовку персонала, совершенствование системы безопасности хранения ракет и боеприпасов».

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что НАТО не готова расширяться за счет этого государства.

До этого сообщалось, что несколько стран НАТО выделят дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается военная помощь Украине. Кроме того, альянс собирался помочь Киеву обеспечить кибербезопасность на президентских выборах.