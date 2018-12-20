Страны НАТО профинансируют трастовые фонды для Украины

Несколько стран Североатлантического альянса выделят дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается военная помощь Украине, сообщила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы», – рассказала она, сообщает Укринформ.

Так, по словам Климпуш-Цинцадзе, Норвегия уже объявила о решении предоставить дополнительные 140 тыс. евро для программы профессионального развития НАТО, а министр обороны Чехии подписал указ о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

Германия также подтвердила, что сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих, добавила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, таким образом, трастовые фонды для помощи Украине будут наполнены более чем на 100%.

Также сообщалось, что НАТО поможет Украине обеспечить кибербезопасность на президентских выборах.