Киев обратился к НАТО за помощью на предстоящих выборах

НАТО поможет Украине обеспечить кибербезопасность на президентских выборах, заявил глава украинской миссии при альянсе Вадим Пристайко.

«Не просто готовы. Существует специальный трастовый фонд, который завершил первый этап. Страны НАТО вкладывают в это свои знания и средства, руководит этим трастовым фондом Румыния», – сказал Пристайко в интервью «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что определенные средства кибербезопасности, приборы и технологии уже переданы Украине, а именно МИД, СБУ и Укрспецсвязи.

На втором этапе, рассказал он, предусматривается помощь по защите серверов ЦИК для безопасного проведения выборов.

«Сейчас как раз специалисты из ЦИК, СБУ и Укрспецсвязи передали свои предложения НАТО, как аппаратную часть, так и финансовую. Могу сказать, что запросы довольно серьезные, сейчас страны-члены решают, как помочь Украине в тех объемах, которые требуются», – уточнил он.

В феврале палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о помощи Украине в «противостоянии России» в киберпространстве.

Ранее НАТО поддержало создание в Киеве первого ситуационного центра по обеспечению кибернетической безопасности.