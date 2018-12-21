США заявили о неготовности НАТО принимать в свой состав Украину

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что НАТО не готова расширяться за счет этого государства.

Волкер заявил в интервью газете «День», что «Украина еще не готова к членству в НАТО», равно как и сам альянс не готов «достичь консенсуса» по включению в свой состав этого государства, передает РИА «Новости».

«Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двухсторонних договоренностей», – добавил он, отметив, что Вашингтон поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Отвечая на вопрос о военной помощи Киеву, 250 млн долларов которой должны быть выделены через американский конгресс, Волкер заявил, что, вероятнее всего, о таком решении будет сообщено в начале 2019 года.

Он добавил, что это коснется «возможностей Военно-морских сил, противовоздушной обороны».

Также спецпосланник подтвердил, что стороны будут «координировать свои действия» в вопросе потребностей украинской стороны в сфере обороны.

Ранее стало известно, что несколько стран НАТО выделят дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается военная помощь Украине. Кроме того, альянс собирался помочь Киеву обеспечить кибербезопасность на президентских выборах.