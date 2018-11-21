Захарова прокомментировала проверку Би-би-си Роскомнадзором

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Роскомнадзора проверить канал BBC World News в России, заявила, что такие меры следовало принять давно.

«Давно пора», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что ей «искренне жаль корреспондентов Би-би-си, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности». Однако, добавила Захарова, грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ «не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа».

«Российская сторона предупреждала. И неоднократно», – заключила официальный представитель МИД.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.