Китай провел первые успешные испытания С-400

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы зенитной ракетной системы С-400, приобретенной у России, сообщил военно-дипломатический источник.

Источник сообщил, что «стрельбы состоялись в первой декаде декабря», передает ТАСС.

Выпущенная ракета 48Н6Е «поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с». Отмечается, что цель была поражена на предельной дальности – около 250 км.

Напомним, в сентябре США ввели санкции в отношении Китая из-за сделок с Россией по приобретению самолетов «Сухой» и ЗРК С-400.

Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года, летом.

В ноябре стало известно, что Россия заключила три новых оружейных контракта с Китаем.