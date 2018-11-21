Москва приготовилась к обострению отношений с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уверен, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией; США при этом приходится «нянчиться» с украинским лидером.

По словам Пескова, Порошенко пытается воспользоваться ситуацией «в своих электоральных интересах». При этом США «вынуждены закрывать глаза» и «поддерживать Порошенко». В Кремле не сомневаются. что «такая позиция будет продолжаться и дальше». Отношения Москвы и Вашингтона оказались жертвой украинской провокации в Черном море.

Пресс-секретарь президента России заверил, что Порошенко не сможет заставить Москву отказаться от «красных линий» в защите российских национальных интересов, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Песков заявил, что США приходится «нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции», так как Вашингтон слишком много денег вложил в переворот на Украине, и теперь США считают, что эти вложения должны «как-то, наверное, окупиться, принести какие-то дивиденды».

«Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил», – сказал он, комментируя действия американской стороны.

Окружение президента США Дональда Трампа не готово было объективно взглянуть на инцидент в Керченском проливе, вместо этого любые действия Киева используются против Москвы, заявил Песков. В окружении Трампа нет тех, кто мог бы посоветовать встретиться с Путиным. В Вашингтоне на данный момент почти нет людей, «которые могут и готовы, и хотят давать трезвую оценку тому, что происходит между Америкой и Россией».

На ваш взгляд Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России? В ближайшие 5 лет

В ближайшие 10-15 лет

Не раньше, чем через 50 лет

Никогда. Украина для России потеряна навсегда



Песков считает, что многие граждане Украины сохраняют братскую симпатию к россиянам и не имеют отношения к русофобской политике нынешних украинских властей. По его словам, Путин также «последователен в своей линии на строгое разделение русофобских украинских властей и народа Украины». Россия вынуждена «поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, который был отвергнут собственной страной», сказал Песков.

По его словам, Москва надеется со временем убедить Турцию и Израиль признать право Крыма на воссоединение с Россией. Песков заверил, что и Турция, и Израиль являются для России партнерскими странами, но «есть определенные вопросы, где наши позиции расходятся».

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин разъяснил, кто виновен в страданиях жителей Донбасса.