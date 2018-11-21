УПЦ обратилась к Порошенко с просьбой

Украинская православная церковь Московского патриархата попросила президента страны Петра Порошенко применить право вето к закону о переименовании религиозной организации, принятому ранее Верховной радой.

В своем обращении к главе государства в УПЦ указали на антиконституционный характер принятого закона, передает «Интерфакс».

20 декабря Верховная рада Украины приняла законопроект, который лишающий каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. После этого депутаты украинского парламента подрались.

В самой УПЦ отметили, что требование по переименованию церкви может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении нее.

В ноябре Порошенко заявил, что представителям РПЦ нечего делать на Украине, при этом под Русской православной церковью он подразумевал УПЦ МП.

На прошлой неделе украинский лидер заявил о создании автокефальной церкви и сообщил, что отправится в Константинополь, чтобы получить томос.