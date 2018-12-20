ЧФ получил план реагирования на кризисные ситуации

Штаб Южного военного округа (ЮВО) создал план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота (ЧФ) после украинской провокации в Керченском проливе в ноябре, сообщил начальник административно-территориального управления штаба ЮВО Тимур Рязанов.

Рязанов сообщил на совещании по подведению итогов взаимодействия ЮВО, силовых структур и органов власти в 2018 году, что «к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа»; это «в дальнейшем позволило разработать план реагирования на кризисные ситуации ЧФ по защите и охране госграницы в границах Крыма с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО», передает «Интерфакс».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Они были задержаны у Керченского пролива.

После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Украина направила военных в Керченский пролив, рассчитывая, что кто-то из них погибнет при нарушении российской границы; теперь же в Киеве недовольны, что этого не случилось.