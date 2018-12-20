Путин: В Киеве недовольны, что украинские военные не погибли в Керченском проливе

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что Украина направила своих военных в Керченский пролив, рассчитывая, что кто-то из них погибнет при нарушении российской границы, и теперь в Киеве недовольны, что этого не случилось.

«Мне кажется, что провокация это всегда плохо. Она рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно это нашим украинским партнерам – понятно, у них выборы. Но это плохо, это в конечном итоге во вред интересов своего народа и государства», – заявил Путин, отвечая на вопрос о задержании украинских военных в Керченском проливе.

«Удалась она или не удалась (провокация), с точки зрения повышения рейтинга (перед выборами) – может быть. Свою задачу они выполнили, за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга, я считаю», – добавил президент.

Он также заявил, что украинских военнослужащих отправили на нарушение российской границы «в расчете на то, что они погибнут». «Я вижу недовольство в правящих кругах, что они не погибли. Слава богу, этого не случилось», – добавил президент, сообщает «Россия 1».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.