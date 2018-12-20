Путин пообещал поддерживать оппозиционных губернаторов

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции назвал странным вопрос о сложностях в работе с оппозиционными главами регионов, пообещав оказывать им поддержку.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с оппозиционными губернаторами, глава государства подчеркнул, что это выбор избирателей.

«Это не первый случай, когда побеждают представители оппозиционных партий. Они работают нормально, я в партиях не состою. Президент в партии не состоит. Для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах России чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. ... Всячески буду только помогать любому избранному руководителю регионов. Главное, чтобы он сам был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он дал», – заявил Путин, отвечая на вопрос о планах встретиться с избранным главой Хакасии Валентином Коноваловым.

Он отметил, что на следующей неделе проведет встречу с избранными главами регионов, передает РИА «Новости».

«По поводу встреч: только что завершились, в прошедшее воскресенье, выборы во Владивостоке, поэтому и встреч не было. Они будут, причем они намечены, по-моему, на следующей неделе», – сказал Путин, отвечая на вопрос, почему президент до сих пор не встретился с избранными главами регионов.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.