Мэй пригрозили разбирательством из-за сокрытия документов по Brexit

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании пригрозила кабинету премьер-министра Терезы Мэй парламентским разбирательством, если депутатам не будут представлены документы с экспертными оценками сделки об условиях Brexit, сообщил Кир Стармер, теневой «министр по вопросам Brexit» в кабинете лейбористов.

Стармер подчеркнул, что британскому парламенту вскоре предстоит принять «наиболее важное решение за последние четверть века». Парламентарии должны полностью понимать правовые последствия соглашения, на подписании которого настаивает Мэй, заметил он.

«Хотя я бы и не хотел этого, но в случае если нам не представят их [документы] завтра, мы будем вынуждены инициировать разбирательство в связи с препятствованием работе парламента. Результатом стало бы прямое столкновение между правительством и парламентом», – приводит его слова ТАСС.

Стармер сообщил, что две недели назад парламент обязал кабинет Мэй предоставить депутатам итоговые документы с анализом правовых последствий сделки по Brexit, которая получила одобрение на саммите Евросоюза. Он отметил, что оппозицию особо интересует полный текст доклада с оценкой сделки, которую для правительства подготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. По его словам, лейбористы полагают, что кабмин Британии правительство проигнорирует требования парламентариев и откажется публиковать документы, копии которых из соображений секретности не выдавались на руки даже членам правительства.

Отметим, что разбирательство в связи с неуважением к парламенту или препятствованием его работе – редкая и долгая парламентская процедура, включающая голосование о необходимости проводить расследование, рассмотрение вопроса специальным комитетом и дальнейшее обсуждение мер в отношении нарушителей, которые впоследствии могут лишиться должностей.

Напомним, в воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза нет повода для радости, это трагедия.

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