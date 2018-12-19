Киев отверг предложение ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предложили Украине установить перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие.

«Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни», – цитирует главу МИД ДНР Наталью Никонорову «Интерфакс».

Представитель ЛНР в подгруппе Роман Иванов также сообщил, что украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы.

С ее слов, представители ДНР и ЛНР поддерживают предложенный ОБСЕ проект совместного заявления Контактной группы о перемирии. К настоящему времени заседание рабочей подгруппы группы по вопросам безопасности завершилось.

Ранее в Донбассе заявляли о стремлении Киева сорвать переговоры о рождественском перемирии.

Последним стало так называемое «школьное» перемирие. 29 августа на встрече в Минске участники Контактной группы пришли к очередному соглашению о прекращении огня. Однако украинские силовики неоднократно нарушали договоренности.