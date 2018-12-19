Суд Крыма сократил срок ареста украинского моряка

Верховный суд Республики Крым постановил сократить на один день срок пребывания под стражей украинского матроса с буксира «Яны Капу» Владимира Варимеза.

«Постановление Киевского районного суда Симферопрля изменить, меру пресечения [установить до] 24 января 2019 года», – сказала судья, передает ТАСС.

Судья пояснила, что в решении суда первой инстанции допущена техническая ошибка, мера пресечения фактически сокращена на один день.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.