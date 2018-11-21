Жена Мамаева признала российских футболистов «оборзевшими»

Супруга игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана рассказала о том, почему российские футболисты стали так вызывающе себя вести.

«Они немножко расслабились, скажем так, мягко говоря. В таком молодом возрасте они зарабатывают огромные деньги. Гигантские деньги, которые сносят им голову. Я понимаю, что это зарабатывалось с трудом, но в любом случае это – гигантские деньги, которые падают на молодого пацана, который в таком возрасте не знает, куда себя деть», – рассказала Мамаева в интервью на Youtube-канале «Дневник хача».

Она добавила, что от таких денег футболистам «сносит немножко башню» и добавила, что деньги же обеспечивают спортсменам безнаказанность.

«У тебя раз прокатывает, два прокатывает, три, и потом массово. Вот они и делают, что хотят», – сказала девушка.

Ведущий Амиран Сарданов спросил, разделяет ли она позицию народа о том, что все футболисты «оборзевшие». «Так и есть», – ответила девушка.

При этом Мамаева уверена, что ее супруга Павла и другого фигуранта скандального дела об избиении федерального чиновника Александра Кокорина необходимо отпустить.

«Мера пресечения под стражей, как они сейчас находятся, (должна применяться) если они бы были реальными бандитами, убийцами и преступниками. А за эту драку с непонятной этой историей они должны были сидеть дома, под домашним арестом. Максимум», – заявила супруга футболиста.

На прошлой неделе Алана Мамаева обвинила супруга в многочисленных изменах, заявив, что он не хочет восстанавливать семью. Позднее она заявила, что передумала подавать на развод.

Во вторник Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.