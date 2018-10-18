Алана Мамаева обвинила мужа в многочисленных изменах

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана обвинила футболиста в многочисленных изменах, заявив, что он не хочет восстанавливать семью.

Мамаева заявила в Instagram, что ее «муж» семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса».

Она приложила к сообщению скриншот страницы любовницы футболиста, но позже удалила его.

Позже она провела прямой эфир в соцсетях, в котором раскрыла подробности знакомства с любовницей мужа. Ее слова приводит издание «Бомбардир».

«Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли!» – сообщила Мамаева, признавшись, что много раз спрашивала его, любит он ее или нет, но он не отвечал.

Женщина добавила, что периодически всплывают переписки и фотографии Мамаева с другими женщинами:

«В чем-то он сам признался, что-то я продолжаю узнавать. Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается. Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала. Если бы это была шлюха на один раз, я была бы готова принять. Но это постоянная любовница. Самое невыносимое, что он не хочет ничего делать, чтобы восстановить семью», – жалуется Мамаева, признавшись, что любит мужа, а он ее больше нет.

«Видимо, я им мешаю и они хотят от меня избавиться. Эта дура считает, что теперь он на ней женится. Но кроме нее есть и другие. Она, кстати, удалилась отовсюду: из ватсапа, вайбера... Скорее всего, он ей сказал так сделать», – сообщила Мамаева.

Жена футболиста заявила, что не будет с ним судиться:

«Мстить и выбивать деньги не хочу. Я хочу, чтобы он стал нормальным», – рассказала Мамаева.

Напомним, Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка». Им предъявили обвинения в побоях и хулиганстве в связи с нападением на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.