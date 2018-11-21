Жена Мамаева передумала разводиться

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщила, что передумала подавать на развод.

«Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился. Он мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», – написала Алана Мамаева в Instagram, поблагодарив за поддержку поклонников.

На прошлой неделе жена Павла Мамаева Алана обвинила футболиста в многочисленных изменах, заявив, что он не хочет восстанавливать семью.

На заседании 5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года. При этом спортсмены частично признали свою вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.