Путин поручил кабмину сформировать позицию о режиме ввоза иностранных самолетов

Президент Владимир Путин поручил правительству до середины апреля 2019 года сформировать позицию России о целесообразности продления после 31 декабря 2019 года режима ввоза иностранных самолетов.

Соответствующий текст поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса, состоявшегося 21 ноября 2018 года.

«Правительству … обеспечить формирование позиции Российской Федерации по вопросу целесообразности продления после 31 декабря 2019 года действующего режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов и ее внесение в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию», – говорится в поручении, срок выполнения которого истекает 15 апреля 2019 года.

Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 июня 2019 года решить вопрос о допмерах господдержки авиа- и судостроительных компаний ОПК в выпуске гражданской продукции.

До 1 июня будущего года президент поручил правительству «рассмотреть вопросы и принять необходимые решения, касающиеся предоставления субсидий на выкуп бывших в эксплуатации самолетов и вертолетов с зачетом их стоимости при приобретении новых воздушных судов отечественного производства по системе trade-in».

Также Путин поручил правительству до 1 июня 2019 года рассмотреть вопрос выделения в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований на докапитализацию российских компаний, предоставляющих в лизинг воздушные, морские и речные суда.

Кроме того, президент поручил разработать меры господдержки производства продукции гражданского назначения, предусмотрев финансирование в бюджете на 2020-22 годы. Срок выполнения поручения – 1 октября 2019 года.

В ноябре президент Владимир Путин на совещании по ОПК заявил, что важно и дальше развивать возможности оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов, нужны не «болванки», а умное и высокоточное оружие. Он также отметил, что принимаемых мер для диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса пока не достаточно.