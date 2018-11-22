Путин: России нужны не болванки, а умное и высокоточное оружие

Важно и дальше развивать возможности оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов, нужны не «болванки», а умное и высокоточное оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ОПК.

«Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание – существенным образом экономят финансовые средства», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов, передает РИА «Новости».

Он заявил, что после серии военных совещаний правительству и ведомствам будут даны соответствующие поручения.

Накануне Путин заявил, что принимаемых мер для диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса пока не достаточно.