Еврокомиссия приняла план на случай жесткого Brexit

Еврокомиссия опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения, сообщил еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

«Мы приняли 14 экстренных мер, чтобы смягчить выход Великобритании (в случае жесткого Brexit)», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон также заявил, что Великобритания приведет военных в состояние повышенной готовности на случай возникновения непредвиденных обстоятельств при жестком варианте Brexit.

В понедельник лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй, после того, как она перенесла на январь голосование в Палате общин по правительственному соглашению об условиях Brexit.

Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Соглашение должны одобрить британские законодатели.