Мэй обрисовала последствия второго референдума по Brexit

Проведение второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, говорится в речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой она выступит в Палате общин в понедельник, 17 декабря.

«Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Очередное голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Press Association.

По мнению британского премьера, новый плебисцит поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов «реализовывать демократию».

Кроме того, новый референдум «еще больше разделит страну», уверена Мэй. Она подчеркнула, что сейчас важно «работать над объединением» британского общества.

На прошлой неделе Великобритании предложили остаться в ЕС.

Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Соглашение должны одобрить британские законодатели.