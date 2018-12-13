Великобритании предложили остаться в ЕС

Евросоюз будет рад, если Великобритания решит остаться в составе сообщества, заявил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе.

«Если Великобритания решит остаться в Евросоюзе, мы будем рады», – цитирует Таяни ТАСС.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что проведение повторного референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза предпочтительнее, чем Brexit без соглашения («жесткий Brexit»), что может произойти сейчас. «Я предпочитаю второй референдум отсутствию сделки», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Заключительный в этом году двухдневный саммит Евросоюза планируется посвятить текущим вопросам ЕС – миграционному кризису и реформированию бюджета. Однако из-за откладывающегося на неопределенный срок голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте лидерам 28 стран придется сосредоточиться именно на этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз полностью исключает возможность дальнейших обсуждений о выходе Великобритании из ЕС.

Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Однако для вступления в силу, соглашение должны одобрить британские законодатели. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.