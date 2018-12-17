Инициировано новое голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй, сообщил телеканал Sky News.

Он заявил, что решение премьера перенести парламентское голосование по соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря, неприемлемо. Он считает вынесение вотума недоверия Терезе Мэй «единственным способом» провести голосование по соглашению с ЕС уже на этой неделе, передает ТАСС.

На прошлой неделе уже состоялось голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй, ей удалось сохранить пост премьера Великобритании.

10 декабря Мэй отменила запланированное на вторник голосование в Палате общин парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit.