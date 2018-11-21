Противники Мэй не смогли сместить ее с поста премьера Британии

После голосования по вотуму недоверия Тереза Мэй сохраняет пост премьера Великобритании, сообщают информационные агентства.

Мэй поддержали 200 депутатов при необходимом минимуме в 159 голосов, передает РИА «Новости».

Против Мэй проголосовали 117 парламентариев.

Было объявлено, что «премьер обладает доверием партии». Депутаты встретили это сообщение овациями и криками одобрения.

По мнению наблюдателей, Мэй одержала большую победу и теперь сможет приглушить голоса противников, добивающихся «жесткого» Brexit, передает ТАСС.

Мэй заявила, что ее основная цель после получения поддержки большинства депутатов-консерваторов заключается в обеспечении выхода Соединенного Королевства из ЕС. Премьер обещала добиваться от ЕС «юридических и политических гарантий», чтобы снять обеспокоенность депутатов в связи с проблемой статуса Северной Ирландии после Brexit.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Мэй не контролирует большинство в парламенте, ее правительство в хаосе, а голосование по вотуму недоверия, на котором Мэй подтвердила полномочия, не улучшит жизни граждан страны.

Напомним, в своем выступлении перед голосованием Мэй обещала не выдвигаться на выборах 2022 года.