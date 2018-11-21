Завершилось голосование по вотуму недоверия Мэй

Состоялось голосование депутатов Палаты общин от правящей в Великобритании Консервативной партии по вопросу о доверии лидеру тори и главе кабмина страны Терезе Мэй, сообщают СМИ.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, передает ТАСС со ссылкой на Sky News и Би-би-си.

Голосование было тайным. В нем должны были принять участие 317 депутатов. Мэй необходимо поддержка хотя бы 159 из них, чтобы остаться во главе партии и правительства. Reuters сообщало, что за Мэй собирались голосовать 198 депутатов.

Если Мэй получит необходимую поддержку, то в течение года сможет не опасаться повторения процедуры голосования по вотуму доверия, в противном случае пройдут выборы нового лидера тори и кабмина.

СМИ сообщают, что в своем выступлении перед голосованием Мэй обещала не выдвигаться на выборах 2022 года. По ее словам, новые выборы сейчас сыграют на руку оппозиции. Мэй считает, что такие выборы не отвечают национальным интересам. Она назвала своей основной задачей сейчас реализацию Brexit.

Напомним, британский министр юстиции Дэвид Гок предупредил, что в случае негативного для Мэй результата Brexit также придется отложить.