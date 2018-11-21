В китайском городе запретили Рождество

В Ланфане под Пекином местные власти запретили использование рождественских украшений, а также проведение любых мероприятий в общественных местах, сообщает руководство города.

Сотрудникам правоохранительных органов предписывается убрать с улиц праздничную атрибутику. В городе «строго запрещены» уличные выступления, распродажи и «другие пропагандистские мероприятия, проводимые по предлогом Рождества», передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Мероприятия в общественных местах, «пропагандирующие религию», велено взять под полный контроль. При этом конкретная религия не называется.

23–25 декабря все правоохранители должны быть на работе, чтобы поддерживать порядок в городе.

Католическое Рождество в Китае не празднуется, но и запрет на него обычно не вводят.