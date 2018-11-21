Путин оценил эффективность выпущенных по Сирии «Томагавков»

Эффективность применения американских крылатых ракет «Томагавк» в Сирии и Ираке составляет 30%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«Что касается морского базирования, это известные «Томагавк», они старенькие уже – это правда. Практика их применения в Ираке, в Сирии по данным наших военных экспертов, по вашим данным, где-то эффективность 30%. Они, конечно, нуждаются в совершенствовании, воздушная составляющая, ну, чуть получше», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также отметил, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.

Между тем, в мае сообщалось, что американское министерство обороны собирается отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям.