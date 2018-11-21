Небензя предупредил об угрозе южным регионам России

Деятельность террористов в Афганистане создает угрозу как странам Центральной Азии, так и южным регионам России, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Экспансионистские устремления джихадистов, в том числе на севере Исламской Республики Афганистан, создают реальную угрозу безопасности нашим центральноазиатским партнерам и южным регионам России», – приводит его слова РИА «Новости».

В ходе заседания Совбеза по Афганистану Небензя назвал недопустимыми замалчивание и преуменьшение угроз, сходящих от террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Афганистане.

«Ждем ответов на наши неоднократные вопросы о транспортировке игиловских боевиков на таинственных неидентифицированных вертолетах», – добавил постпред.

Он также отметил, что напряженная ситуация в области безопасности в Афганистане продолжает деградировать. Россия серьезно озабочена укреплением позиций ИГ*, которое получает кадровую подпитку за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке, сказал Небензя.

«Боевики остаются верными своей цели – наращиванию своей численности и укреплению своего влияния в стране», – заключил российский дипломат.

В июне прошлого года на саммите ШОС президент Владимир Путин заявлял, что террористическая группировка «Исламское государство*» готовит новые планы по дестабилизации южных регионов России и Центральной Азии.