В США заявили о непрекращающемся «вмешательстве» России

В отчете, подготовленном для комитета по разведке американского Сената, утверждается, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор усилиями Агентства интернет-расследований, пишут американские СМИ.

В докладе, в частности, утверждается, что деятельность «фабрики троллей», каковой считают в США петербургское Агентство интернет-расследований, не прекратилась и после разоблачения, а наивысший объем рекламы в Facebook приходился на апрель 2017 года, когда США нанесли удар по Сирии, пишет BuzzFeed.

«Посты агентства в Instagram и Facebook значительно участились после выборов, причем в Instagram наблюдается наибольшее увеличение активности», – говорится в отчете. Там добавили, что активные усилия агентства по влиянию на общественность в США продолжаются в нескольких соцсетях.

Утверждается, что усилия России по «вмешательству» были более распространены в Instagram, о котором Facebook якобы старался умолчать в своих отчетах. Более того, «пропагандистская кампания» якобы затронула такие платформы, как Vine, ВКонтакте и LiveJournal, а также популярную игру Pokémon Go.

Кроме того, в отчетах говорится, что Россия во время кампании по «влиянию» на президентские выборы в США 2016 года основное внимание уделяла сообществу афроамериканцев.

В Кремле отказались комментировать новый отчет о якобы вмешательстве России в американские выборы.

В сентябре в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в этой соцсети рекламу, которая носила политический характер.

В то же время Google заявил, что за «вмешательство» в американские выборы 2016 года отвечали два связанных с Россией аккаунта, которые потратили на эти цели всего 4,7 тыс. долларов.